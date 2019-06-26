8 مذكرات وتعاون وبرنامج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سول بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، شهد القصر الأزرق الرئاسي توقيع 8 مذكرات تفاهم، إضافة إلى اتفاقية تعاون، وبرنامج بين حكومتي البلدين. المذكرات الاتصالات وتقنية المعلومات

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السيارات

اقتصاد الهيدروجين

التأمين الصحي

الإشراف على المؤسسات المالية

الصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية البرنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية



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