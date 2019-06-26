رخصتا استثمار و15 مذكرة بملتقى الشراكة السعودي الكوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وسط حضور كبير شهد ملتقى الشراكة السعودي الكوري في العاصمة الكورية سول اليوم تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة، وتوقيع 15 مذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص والعام بالبلدين.

وتضمن الملتقى إعلان افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سول بنهاية الربع الأول من 2020، سعيا نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030، إذ سيتولى مكتب تحقيق الرؤية اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاعين الخاص والعام.

ويأتي ملتقى الشراكة الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين، تزامنا مع الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

قطاعات استراتيجية

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار خلال مؤتمر صحفي حضره أكثر من 50 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، أن مذكرات التفاهم تضمنت عددا من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة، مثل التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات، وشملت عددا من الشركات الكورية الكبرى، مثل مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سول الوطنية وبنك كوريا الصناعي، وسامسونغ بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرضا من قبل جمعية الصداقة السعودية الكورية قدمه الدكتور عبدالله لي، وعددا من ورش عمل القطاعات التي قدمها فريق الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى العروض المختلفة، حيث قدم فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عرضا عن استراتيجية رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية ذات العلاقة، كما استعرض فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطور السوق السعودي على صعيد الابتكار والشركات الناشئة، وطموح رؤية السعودية 2030 في تنمية هذا القطاع الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي.

وختمت هيئة الاستثمار الملتقى بعرض عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مستعرضة سهولة ممارسة الأعمال في المملكة وطريقة استصدار الرخص الاستثمارية، إضافة إلى استعراض رحلة المستثمر منذ التقدم بطلب رخصة وحتى إصدارها.

فرص تعاون واعدة

وقال محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر إن ملتقى الشراكة السعودي الكوري يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما، لافتا إلى أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين كبيرة وواعدة، ولا سيما في ظل الرؤية السعودية الكورية 2030 التي تعزز من فرص استغلال الميزات التنافسية والفرص النوعية بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات المستهدفة.

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وشدد وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير وجذب الاستثمار، سلطان مفتي، على أهمية العلاقة السعودية الكورية، نظرا لما تمتع به من تاريخ طويل من الشراكة الاقتصادية، مؤكدا على أن هذا الملتقى يعد استكمالا وتتويجا لهذه العلاقة المميزة بين البلدين.

ويعد ملتقى الشراكة السعودي الكوري خطوة متقدمة نحو تنفيذ الرؤية السعودية الكورية 2030، التي تم إطلاقها عام 2017 لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الذكية والرقمنة وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016، حققت المملكة ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي. وتضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي. ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وما تزال المملكة تنافس عالميا بتحقيق أعلى المراتب، إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي عام 2018 ما نسبته 127%، كما بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70%، بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

ملتقى الشراكة السعودي الكوري

تسليم رخصتي استثمار

15 مذكرة تفاهم

وقعتها:

8 جهات حكومية وشركات سعودية

10 جهات حكومية وشركات كورية

أبرز القطاعات المستهدفة بالمذكرات

التمويل

الإعلام

التصنيع

البناء

البتروكيماويات

وزارة الصحة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية

مستشفى جامعة سول الوطنية

بنك كوريا الصناعي

سامسونغ بايوبس

الشركة الكورية للكيماويات

شركة إس كاي للغاز

شركة إس كاي العالمية للكيماويات

بلومكس وماينوريتي

المعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم

شركة بي كي للصمامات