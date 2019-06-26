صادرات كوريا تفوق الواردات بـ 125 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدرت كوريا الجنوبية 596 مليار دولار واستوردت 471 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري إيجابي قدره 125 مليار دولار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية 1.53 تريليون دولار، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 38.3 ألف دولار، وذلك بحسب موقع OEC الأمريكي المعني بتقديم الإحصائيات التجارية لعام 2017.

أعلى الصادرات في كوريا الجنوبية هي الدوائر المتكاملة بقيمة 104 مليارات دولار، السيارات بقيمة 40.1 مليار دولار ، النفط المكرر بقيمة 32.6 مليار دولار ، سفن الركاب والبضائع بقيمة 24.4 مليار دولار وقطع غيار السيارات بقيمة 19.1 مليار دولار.

وأعلى وارداتها هي النفط الخام بقيمة 56 مليار دولار، الدوائر المتكاملة بقيمة 38.6 مليار دولار، الغاز البترولي بقيمة 17.3 مليار دولار، معدات مختبر الصور بقيمة 13.7 مليار دولار وقوالب الفحم بقيمة 13.3 مليار دولار.

ماذا تصدر السعودية إلى كوريا الجنوبية؟

(بحسب OEC لعام 2017)

حجم الصادرات بين البلدين 17.7 مليار دولار

- منتجات معدنية -16.6 مليار دولار

- منتجات كيميائية- 689 مليون دولار

-معادن- 296 مليون دولار

- بلاستيك ومطاط- 106 ملايين دولار

- منتجات حيوانية- 9.51 ملايين دولار

- حجر وزجاج- 5.53 ملايين دولار

- آلات -5.33 ملايين دولار

- أنسجة - 1.78 مليون دولار

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- منتجات ورقية -1.19 مليون دولار

-المعادن الثمينة- 7.68 ألف دولار

ماذا تستورد المملكة من كوريا الجنوبية؟

(بحسب OEC لعام 2017)

حجم الواردات بين البلدين تبلغ 5.15 مليارات دولار

-وسائل النقل- 2.38 مليار دولار

- أجهزة- 1.13 مليار دولار

- معادن - 525 مليون دولار

- بلاستيك ومطاط -391 مليون دولار

- أسلحة - 159 مليون دولار

- أنسجة -130 مليون دولار

- منتجات كيميائية- 199 مليون دولار

-الأدوات- 114 مليون دولار

- منتجات ورقية - 31.9 مليون دولار

- منتجات غذائية - 26.1 مليون دولار