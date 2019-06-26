مشروعات بحثية بين هيئة المواصفات والمعهد الكوري للمعايير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سول

وقع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد الكوري للأبحاث والمعايير في مجال القياس والمعايرة في العاصمة سول ضمن الفعاليات والأنشطة المقامة بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين في مختلف مجالات القياس والمعايرة وتعزيز الكفاءة الفنية لمختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة وتحقيق الاعتراف الدولي بقدرات القياس الفنية للمملكة العربية السعودية وإجراء المقارنات البينية الأساسية لمضاهاة معايير القياس الوطنية بمعايير القياس الكورية خدمة للتبادل التجاري بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية تبادل زيارات الخبراء بما يسمح لمنسوبي الهيئة بالعمل لفترات بالمعهد الكوري للاحتكاك واكتساب الخبرة الكورية ومعايرة معايير القياس الوطنية الثانوية في كوريا عند الاحتياج. وتتضمن الاتفاقية أيضا بندا يسمح بتنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية في مجالات القياس والمعايرة بغرض نشر المعرفة ورفع المستوى العلمي لمنسوبي الهيئة.

ويهدف التعاون إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجالات القياس والمعايرة المختلفة وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير البنية التحية للمركز الوطني للقياس والمعايرة والتعاون في مجالات تأهيل المختبرات بالمركز للحصول على الاعتماد، والاعتراف الدولي بقدرات القياس الفنية بها وإجراء المقارنات البينية لمختلف معايير القياس الوطنية وتبادل الخبراء في مجال مترولوجيا التدفق والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية في مجالات القياس والمعايرة، والاستعانة ببعض خبراء وفنيي المعهد للعمل بالهيئة، لمدد طويلة وقصيرة، وذلك بالاتفاق بين الطرفين، وتدريب بعض فنيي الهيئة في المعهد أو الهيئة في مجال مترولوجيا التدفق وفى مجالات القياس والمعايرة المختلفة حسب الاتفاق بين الطرفين.

وبدأ التعاون السعودى - الكورى منذ سنوات وجرى تقويته في ظل رؤية المملكة 2030 التي تنطوي على مبادرات طموحة، ومنها مبادرة دعم منظومة القياس والمعايرة الوطنية التي تهدف لدعم الاقتصاد السعودي في الجانب الصناعي لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وفى الجانب الخدمي لزيادة رفاهية المواطن وحماية حقوقه الاستهلاكية.

أبرز الاتفاقيات المشتركة:

2008

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توقيع برنامج تعاون فني في مجالات التقييس مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات (KATS)، لتبدأ سلسلة من برامج التعاون الفني من أهمها المختبرات المرجعية لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية.

2010

توقيع برنامج تعاون فني في مجال أنشطة القياس والمعايرة مع معهد الأبحاث الكوري للمواصفات والعلوم (KRISS).

2014

توقيع برنامج تعاون فني لتنفيذ تصميم وتوريد وإنشاء مختبر كفاءة الطاقة للمباني (العزل الحراري) بالتعاون مع مختبرات المطابقة الكورية، وتم الانتهاء من إنجاز هذا المختبر في نوفمبر 2018.

2017

توقيع برنامج تعاون فني في مجال التقييس والاختبار لكفاءة الطاقة مع مختبر الفحص الكوري (KTL)، والذي استهدف إنشاء مختبرات عدة تم تدشينها أخيرا، وهي مختبر كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، مختبر كفاءة الطاقة لغسالات الملابس والمجففات، مختبر كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات، إلى جانب مختبر كفاءة الطاقة للإضاءة المرشدة، ومختبر كفاءة الطاقة لسخانات المياه.

2019 أبريل

توقيع برنامج للتعاون الفني مع مختبرات المطابقة الكورية KCL، وتضمن هذا البرنامج مجالات عدة، تمثل ترشيد الطاقة في المباني، اقتصاد الوقود، مقاومة دوران الإطارات، اختبارات تقييم الأداء للخلايا الكهروضوئية وإنارة الشوارع، وغيرها من منتجات تتعلق بالطاقة والجودة وتحقيق سلامة المنتجات.