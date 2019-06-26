12 اتفاقية بين أرامكو و7 شركاء في كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سول

وقعت أرامكو السعودية 12 اتفاقية مع 7 شركاء من كبرى الشركات الكورية الجنوبية لتعزيز علاقتها مع كوريا الجنوبية وتوسيع رقعة أعمالها الدولية والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

وستشمل اتفاقيات أوجه التعاون مجالات بناء السفن، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات، وإمدادات النفط، والمبيعات، والتخزين. وتعكس الاتفاقيات الموقعة بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الجنوبية التزام أرامكو السعودية بأمن إمدادات الطاقة وتنميتها في آسيا.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «تمثل كوريا الجنوبية عبر اقتصادها القوي والقائم على الابتكار، وشركاتها الكبرى وسوق الطاقة المتطور فيها، شريكا اقتصاديا واستراتيجيا مهما لنجاح أعمال أرامكو السعودية، كما أن صادرات النفط السعودي والغاز المسال لها تسهم في ازدهارها الاقتصادي».

وأضاف «ستسهم، بإذن الله، مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون، التي وقعناها في سول، بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في دخول مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية التي بدورها تعزز استراتيجية أرامكو السعودية في النمو وتحقيق المزيد من التنوع والتكامل المنشود».

وأشار الناصر إلى أن من أهم ما يميز هذه الاتفاقيات أنها تتضمن استثمارات مشتركة في البلدين. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات حيوية كالتكرير والكيميائيات وتخزين النفط، ومجالات توطين صناعة السفن والمحركات في المملكة، ومجالات التطوير التقني في استخدام وسائل النقل لطاقة الهيدروجين المشتقة من النفط الخام والغاز، وتطوير استخدام المواد غير المعدنية المرتبطة بالصناعات البتروكيميائية. وستسهم، بإذن الله، في توفير خيارات طويلة الأمد لتسويق النفط الخام السعودي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمنتجات الكيميائية في هذه المنطقة المهمة، مبينا أن هذه الاتفاقيات هي جزء من استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأمد لنمو وتنوع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

الشركات والمؤسسات الكورية التي وقعت مع أرامكو:

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شركة هيونداي أويل بنك

اتفاقية بين كل من أرامكو، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية )دسر(، وتهدف إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة. وستمتلك أرامكو السعودية، بموجب الشراكة، نسبة 55 % من المشروع

المشترك في حين ستمتلك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة نسبة 30 % والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) 15 %.

مذكرة تفاهم بين أرامكو وهيونداي للصناعات الثقيلة لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء السفن، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات. اتفاقية بين أرامكو السعودية وهيونداي للصناعات الثقيلة لزيادة حصة الملكية الأولية لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية من 10 % إلى 20 %.

مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة الصناعات البحرية العالمية )المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ولامبريل، والبحري( لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات مثل بناء السفن والنقل.

شركة هيونداي أويل بنك

اتفاقية توريد النفط الخام العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل.

اتفاقية توريد النفط الخام غير العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل من خلال شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية.

مجموعة هيونداي موتور

ستتيح مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي موتور التعاون الاستراتيجي بين الشركتين لزيادة التوسع في الأعمال المرتبطة بالهيدروجين في الأسواق السعودية والكورية الجنوبية، ولبحث آفاق التعاون في مجال استخدام المواد غير المعدنية في مختلف القطاعات مثل قطاع صناعة السيارات.

شركة جي إس هولدنقز

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و »جي إس هولدنقز « لإيجاد فرص استثمارية في المملكة.

كوريا ناشونال أويل كوربوريشن

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن والتي ستمكن أرامكو السعودية من بحث الفرص الجديدة لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

مجموعة هايوسونق

وقعت مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية ومجموعة هايوسونق لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة. وستسهم هذه الاتفاقية في توفير منصة للتعاون بين الشركتين في البحوث والتطوير، واستخدام تقنية ألياف الكربون.

شركة دايليم إندستريال

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و »دايليم إندستريال « لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.