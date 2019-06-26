ولي العهد يبحث مع رئيس «إس كي» التعاون في الطاقة النظيفة وتقنية البطاريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سول، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كي» تشي تي أون.

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.

حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

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.. ويطرح الفرص الواعدة بمجمع الملك سلمان مع رئيس شركة هيونداي

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي تشونغ كي سون، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة سام هيون كا.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.

حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.