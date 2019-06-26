أكبر 8 شركات في كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تمتلك كوريا الجنوبية عددا من الشركات في قطاعات مختلفة، وهنا أكبر 8 شركات كورية:
1-SK hynix
ثاني أكبر شركة لصناعة شرائح الذاكرة في العالم بعد سامسونج.
تاريخ التأسيس: 1983
القيمة السوقية:43.63 مليار دولار
العائدات:15.98 مليار دولار
عدد الموظفين:22,254
2-HYUNDAI MOTOR
من بين أكبر منشآت تصنيع السيارات في العالم، مقرها أولسان، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 1.6 مليون وحدة.
تاريخ التأسيس: 1967
القيمة السوقية: 26.87 مليار دولار
العائدات : 82,1 مليار دولار
عدد الموظفين: 104,731
3-LG Chem
أكبر شركة كيميائية في كوريا، مقرها الرئيسي في سول. كانت الشركة العاشرة الأكبر في مجال الكيماويات في العالم من حيث المبيعات في 2017.
تاريخ التأسيس: 1947
القيمة السوقية: 23.02 مليار دولار
العائدات: 20.4 مليار دولار
عدد الموظفين: + 20,000
4-Naver
شركة خدمات محتوى الانترنت، مقرها في سيونجنام. تدير محرك البحث الكوري Naver، وتتعاون الشركة حاليا مع شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة من أجل أن تتطور إلى منصة قائمة على التكنولوجيا.
تاريخ التأسيس: 1999
القيمة السوقية: 18.93مليار دولار
العائدات : 3.65 مليارات دولار
عدد الموظفين: 8,105
5-Samsung C&T Corporation
شركة متخصصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري.
تاريخ التأسيس: 1938
القيمة السوقية : 18.55 مليار دولار
العائدات: 35.5 مليار دولار
عدد الموظفين: 12,967
6-Hyundai Mobis
شركة عامة متخصصة في قطع غيار السيارات، تصنع وحدات هيكل السيارة، قمرة القيادة، والواجهة الأمامية، ومنتجات السلامة، وغير ذلك من القطع.
تاريخ التأسيس: 1977
القيمة السوقية : 17.73مليار دولار
العائدات : 32.11 مليار دولار
عدد الموظفين: 7,612
7- Kia Motors
ثاني أكبر مصنع سيارات في كوريا الجنوبية. تابعة لمجموعة هيونداي كيا للمركبات، مقرها في سول.
تاريخ التأسيس: 1944
القيمة السوقية : 12.04 مليار دولار
العائدات : 40.713 مليار دولار
عدد الموظفين: 53,255
8-Hyundai Steel
شركة تصنيع الصلب، مقرها في إنتشون. عضو في مجموعة هيونداي موتو، وهي أقدم شركة لصناعة الصلب في كوريا.
تاريخ التأسيس: 1953
القيمة السوقية : 5.49 مليارات دولار
العائدات : 14.4مليار دولار
عدد الموظفين: 106,000
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.