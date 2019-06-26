أكبر 8 شركات في كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمتلك كوريا الجنوبية عددا من الشركات في قطاعات مختلفة، وهنا أكبر 8 شركات كورية:

1-SK hynix

ثاني أكبر شركة لصناعة شرائح الذاكرة في العالم بعد سامسونج.

تاريخ التأسيس: 1983

القيمة السوقية:43.63 مليار دولار

العائدات:15.98 مليار دولار

عدد الموظفين:22,254

2-HYUNDAI MOTOR

من بين أكبر منشآت تصنيع السيارات في العالم، مقرها أولسان، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 1.6 مليون وحدة.

تاريخ التأسيس: 1967

القيمة السوقية: 26.87 مليار دولار

العائدات : 82,1 مليار دولار

عدد الموظفين: 104,731

3-LG Chem

أكبر شركة كيميائية في كوريا، مقرها الرئيسي في سول. كانت الشركة العاشرة الأكبر في مجال الكيماويات في العالم من حيث المبيعات في 2017.

تاريخ التأسيس: 1947

القيمة السوقية: 23.02 مليار دولار

العائدات: 20.4 مليار دولار

عدد الموظفين: + 20,000

4-Naver

شركة خدمات محتوى الانترنت، مقرها في سيونجنام. تدير محرك البحث الكوري Naver، وتتعاون الشركة حاليا مع شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة من أجل أن تتطور إلى منصة قائمة على التكنولوجيا.

تاريخ التأسيس: 1999

القيمة السوقية: 18.93مليار دولار

العائدات : 3.65 مليارات دولار

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عدد الموظفين: 8,105

5-Samsung C&T Corporation

شركة متخصصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري.

تاريخ التأسيس: 1938

القيمة السوقية : 18.55 مليار دولار

العائدات: 35.5 مليار دولار

عدد الموظفين: 12,967

6-Hyundai Mobis

شركة عامة متخصصة في قطع غيار السيارات، تصنع وحدات هيكل السيارة، قمرة القيادة، والواجهة الأمامية، ومنتجات السلامة، وغير ذلك من القطع.

تاريخ التأسيس: 1977

القيمة السوقية : 17.73مليار دولار

العائدات : 32.11 مليار دولار

عدد الموظفين: 7,612

7- Kia Motors

ثاني أكبر مصنع سيارات في كوريا الجنوبية. تابعة لمجموعة هيونداي كيا للمركبات، مقرها في سول.

تاريخ التأسيس: 1944

القيمة السوقية : 12.04 مليار دولار

العائدات : 40.713 مليار دولار

عدد الموظفين: 53,255

8-Hyundai Steel

شركة تصنيع الصلب، مقرها في إنتشون. عضو في مجموعة هيونداي موتو، وهي أقدم شركة لصناعة الصلب في كوريا.

تاريخ التأسيس: 1953

القيمة السوقية : 5.49 مليارات دولار

العائدات : 14.4مليار دولار

عدد الموظفين: 106,000