قمة سعودية كورية تاريخية تؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية وتعزيزها وتطويرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - سول

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن الشراكة الاستراتيجية مع كوريا تمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون.

ونقل الأمير محمد بن سلمان في بداية اجتماعه الموسع مع الرئيس الكوري مون جاي إن في القصر الأزرق الرئاسي اليوم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس كوريا، معبرا عن شكره له على مشاعره الترحيبية في جمهورية كوريا الجنوبية، والتي تعكس العلاقة التاريخية العريقة المتأصلة في الروابط المتينة بين الشعبين.

من جانبه حمل الرئيس الكوري ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرحبا به في زيارته الحالية التي تعد الأولى لكوريا.

عقب ذلك جرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكوريا وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض المباركي، وكبار مسؤولي الحكومة في كوريا.

Advertisements

وقال ولي العهد: تمثل شراكتنا الاستراتيجية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون، حيث يتمتع بلدانا بشراكة استراتيجية في العديد من مجالات التعاون، منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وأضاف: كما تعلمون فخامتكم أن المملكة العربية السعودية قد وضعت خطة لتحول تاريخي، وهي رؤية المملكة 2030، حيث تغطي هذه الخطوة الطموحة ثلاث ركائز: اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح، ونتطلع من خلال هذه الرؤية أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ورابط بين قارات العالم.

وأشاد بجهود الرئيس الكوري منذ توليه منصبه في سبيل رفاهية المواطن الكوري ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذا الأمر من الأولويات التي تبنتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وعبر ولي العهد عن سعادته بتطور الجمهورية الكورية في الخطة الخمسية 2017 - 2022، مشيرا إلى فرص التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا من خلال التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات وتقنيات الجيل الخامس والصحة والتعاون في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

وقال: نعلم بوجود إمكانيات هائلة وشراكة بين البلدين غير مستغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير القدرات الدفاعية، وتحقيق ازدهار اقتصادي من خلال البناء المشترك للصناعات وتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة بين الشعبين، فالمملكة العربية السعودية لديها تجربة رائعة جدا مع كوريا الجنوبية في السابق ونريد أن نكررها بشكل أكبر وأفضل لمصلحة بلدينا.

- ولي العهد: لدينا تجربة سابقة ورائعة مع كوريا ونريد أن نكررها

- الرئيس الكوري: المملكة دولة رئيسة في الشرق الأوسط