كوريا تحتفي بولي العهد في القصر الأزرق الرئاسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الرئيس الكوري مون جاي إن اليوم في القصر الأزرق الرئاسي بالعاصمة سول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالا بمقدمه. بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري ولي العهد، ورحب به في مستهل زيارته لكوريا، ثم التقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

بعد ذلك صحب الرئيس الكوري ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري، ثم استعرضا حرس الشرف. عقب ذلك صافح ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

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بعد ذلك وقع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلا «سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة»، ثم التقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري وولي العهد.

وكان ولي العهد وصل إلى العاصمة سول في زيارة لجمهورية كوريا، حيث استقبله في مطار القاعدة الجوية رئيس وزراء كوريا لي ناكيون.

كما كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة. عقب ذلك توجه ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سول.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد في الزيارة كلا من: وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإعلام تركي الشبانة.