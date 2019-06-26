شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) في بداية تداولاته الصباحية ، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 106.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 111.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد