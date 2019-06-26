شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يعيد اختبار دعم مهم – تحليل – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم إي باي (EBAY) انخفاضاً بجلسته الأخيرة ، ليعيد بذلك اختبار مستوى الدعم المهم 38.90 ، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة ، قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 38.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.84 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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