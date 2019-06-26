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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آبل APPLE INC (AAPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطي مستوى المقاومة 198.30 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 233.31 إلى 141.85) ، وسط محاولاته المستمرة باختراقه ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط تأكيده اختراق مستوى المقاومة 198.30 بالإغلاق أعلاه ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 211.66 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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