كوكاكولا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 26-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، انخفض سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 52.55 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 50.80 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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