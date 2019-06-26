شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) في بداية تداولاته الصباحية ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 26.83 ، طيلة ثبات المقاومة 28.70 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه