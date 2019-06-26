شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق المتوسط المتحرك 50 ليبدأ باختبار حاجز 0.7000، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7044، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق مستوى 0.6950 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد