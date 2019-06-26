شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 65.92 منذ الصباح، بانتظار تأكيد اختراق هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، حيث يتأثر السعر بنموذج القاع المزدوج المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 68.70.

يجب الانتباه إلى أن صمود مستوى 65.92 أمام المحاولات الإيجابية سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو 64.00 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.50 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد