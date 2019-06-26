شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط قرب دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستوى 57.33، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 59.70 وتمتد إلى 60.86.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.86

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد