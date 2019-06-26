شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة محاولات للتعافي بعد أن ارتكز على المتوسط المتحرك 50، لتحرك فوق مستوى 15.23 الآن، لكننا نعتقد بأن الضغط سلبي سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يستقر السعر بإغلاق يومي فوق المستوى المذكور، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 15.00 وتمتد إلى 14.73.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.95 والمقاومة 15.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط