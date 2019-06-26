شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى المقاومة الأول 1411.00 ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط فعالاً حتى الآن، مع التذكير بأن كسر 1400.00 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة نحو 1376.30، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 1411.00 ثم 1420.00 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1380.00 والمقاومة 1420.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط