شكرا لقرائتكم "أرامكو السعودية" توقع 12 اتفاقاً مع شركاء من كوريا لتأمين إمدادات الطاقة في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الظهران - محمد الشهراني | منذ 5 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 14:58

وقعت "أرامكو السعودية" 12 اتفاقاً مع عدد من كبرى الشركات الكورية، لتعزيز علاقتها مع كوريا، وتوسيع رقعة أعمالها الدولية، والتأكيد على التزامها تأمين إمدادات الطاقة في آسيا.



وقال رئيس "أرامكو السعودية" كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، معلقاً على الاتفاقات: ""تمثل كوريا عبر اقتصادها القوي القائم على الابتكار، وشركاتها الكبرى وسوق الطاقة المتطور فيها، شريكًا اقتصاديًا إستراتيجيًا مهمًا لنجاح أعمال أرامكو السعودية. كما أن صادرات النفط السعودي والغاز المسال لها تُسهم في ازدهارها الاقتصادي".

وأضاف: "ستسهم مجموعة الاتفاقات ومذكرات التعاون، التي وقعناها في سيول، بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في دخول مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية التي بدورها تعزز إستراتيجية أرامكو السعودية في النمو وتحقيق المزيد من التنوع والتكامل المنشود".

وأشار الناصر إلى أن من أهم ما يميز هذه الاتفاقات أنها تتضمن استثمارات مشتركة في البلدين. وتشمل هذه الاتفاقات مجالات حيوية، منها التكرير والكيمياويات وتخزين النفط، ومجالات توطين صناعة السفن والمحركات في المملكة، ومجالات التطوير التقني في استخدام وسائل النقل لطاقة الهيدروجين المشتقة من النفط الخام والغاز، وتطوير استخدام المواد غير المعدنية المرتبطة في الصناعات البتروكيماوية. وستسهم في توفير خيارات طويلة الأمد لتسويق النفط الخام السعودي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمنتجات الكيمازية في هذه المنطقة المهمة".

وتعد هذه الاتفاقات جزءاً من إستراتيجية "أرامكو السعودية" طويلة الأمد لنمو وتنوّع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتم توقيعها مع الشركات والمؤسسات الكورية الجنوبية الآتية:

شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

- توقيع اتفاق بين كل من "أرامكو السعودية"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر). ويهدف هذا الاتفاق إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة. وستمتلك "أرامكو السعودية"، بموجب هذه الشراكة، نسبة 55 في المئة من المشروع المشترك، في حين ستمتلك "هيونداي للصناعات الثقيلة" نسبة 30 في المئة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) 15 في المئة.

- مذكرة تفاهم بين "أرامكو السعودية" و"هيونداي للصناعات الثقيلة" لتوسيع نطاق التعاون القائم، ليشمل بناء السفن، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيماويات.

- اتفاق بين "أرامكو السعودية" و"هيونداي للصناعات الثقيلة" لزيادة حصة الملكية الأولية لـ"هيونداي للصناعات الثقيلة" في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية من 10 إلى 20 في المئة.

- مذكرة تفاهم بين "هيونداي للصناعات الثقيلة"، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة الصناعات البحرية العالمية (المشروع المشترك بين "أرامكو السعودية" و"هيونداي للصناعات الثقيلة"، "ولامبريل"، و"البحري") لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات، مثل بناء السفن والنقل.

- مذكرة تفاهم بين "هيونداي للصناعات الثقيلة" وشركة الصناعات البحرية العالمية، لبحث جدوى الدخول في قطاع أعمال بناء السفن.

شركة "هيونداي أويل بنك":

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- اتفاق توريد النفط الخام العربي من "أرامكو السعودية" لشركة "هيونداي أويل".

- اتفاق توريد النفط الخام غير العربي من "أرامكو السعودية" لـ"هيونداي أويل" من خلال "أرامكو لتجارة المنتجات البترولية".

مجموعة "هيونداي موتور":

ستتيح مذكرة التفاهم بين "أرامكو السعودية" و"هيونداي موتور" التعاون الإستراتيجي بين الشركتين لزيادة التوسع في الأعمال المرتبطة في الهيدروجين في الأسواق السعودية والكورية الجنوبية، وبحث آفاق التعاون في مجال استخدام المواد غير المعدنية في مختلف القطاعات، مثل صناعة السيارات.

شركة "كوريا ناشونال أويل كوربوريشن":

مذكرة تفاهم بين "أرامكو السعودية" و"كوريا ناشونال أويل كوربوريشن"، التي ستمكن الأولى من بحث الفرص الجديدة لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية، لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

"هايوسونق":

وُقعت مذكرة تفاهم بين "أرامكو السعودية" ومجموعة "هايوسونق" لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة. وسيسهم هذا الاتفاق في توفير منصة للتعاون بين الشركتين في البحوث والتطوير، واستخدام تقنية ألياف الكربون.

شركة "جي إس هولدنقز":

مذكرة تفاهم بين "أرامكو السعودية" و"جي إس هولدنقز"، لإيجاد فرص استثمارية في المملكة.

شركة "دايليم إندستريال":

مذكرة تفاهم بين "أرامكو السعودية" و"دايليم إندستريال"، لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيماوية ذات قيمة مضافة في المملكة.