القدية تنهي تخطيط 5 مناطق تطويرية بمعايير عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت شركة القدية للاستثمار المخطط العام لمشروع القدية المكون من خمس مناطق تطويرية رئيسة بمعايير عالمية، هي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف والمنطقة السكنية، لتصبح القدية عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة من خلال تقديم مجموعة من المرافق التي ستوفر فرصا استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب غنية للزوار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، التي تدعم تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.

وأوضحت القدية في بيان أمس أنه روعي في تصميم المخطط العام أن يكون متكام ال مع بيئة منطقة المشروع، ويحتوي على تصاميم متعددة تهتم بجودة الحياة وتشجع على المشي والاكتشاف والاستمتاع بالأنشطة المختلفة في الترفيه والرياضة والفن.

وتم تطوير المخطط العام للمشروع بالتعاون مع شركة «بيارك إنجلز جروب » الدنماركية بعد دراسة متأنية للأنماط الطبيعية المتعاقبة عبر التاريخ التي رسمت معالم أرض المشروع، حيث سيكون بناء المشروع عبر تطوير شبكة من المناطق الخضراء المتماشية مع تلك الأنماط، لتوفر للزوار إمكانية الاستمتاع برياضة المشي والدراجات من خلال المسارات الخضراء المتنوعة المخصصة لذلك.

تجارب ثرية

«نتطلع في القدية لتقديم تجارب ثرية من نوعها لزوار المشروع، ولذلك حرصنا من خلال المخطط العام على دعم تلك التجارب بطرق جديدة ومبتكرة تتماشى مع الثقافة المحلية، وترفع سقف الطموحات الشخصية والمهنية، مما يسهم إيجابا في تحقيق مؤشرات رؤية المملكة 2030 .

مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي للشركة

«سيشكل المشروع معيارا للتجارب العالمية من حيث التكامل السلس للأنشطة التي ستتوفر للزوار، وكذلك المزج المبتكر مابين البرامج التي توفرها وجهة متكاملة لا مثيل لها في الترفيه والرياضة والفن .

بوب وارد رئيس المجلس الاستشاري للقدية

المناطق الخمس

منطقة منتجع الترفيه:

القلب النابض للقدية، حيث تحيط أربع مناطق سياحية مغلقة بمنطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، إضافة إلى مجموعة من المرافق الفندقية المميزة.

ستقام بجوار المنطقة، التي تبلغ مساحتها 15 هكتارا مربعا، منطقة رئيسة مفتوحة للترفيه في الهواء الطلق، تدعم استضافة الفعاليات بسعة تتراوح من 5,000 إلى 40,000 زائر بمفهوم الحدائق الطبيعية، ويتخللها مرافق للتزلج على الجليد.

ستضم بنهاية 2022 مدينة للألعاب الترفيهية العائلية «SixFlags »، لتوفر مجموعة من أنشطة المرح والترفيه مقسمة لست مناطق ترفيهية، يضاف إلى ذلك متنزه ترفيهي آخر لعشاق الرياضات المائية متصل بمنتجع فندقي متكامل.

وستضم »حلبة السرعة« المخصصة لممارسي ومحبي السيارات، حيث ستستضيف الحلبة مختلف التجارب والفعاليات العالمية لتلك الرياضة الشيقة، كما ستشتمل المنطقة على مجموعة متنوعة من مضامير السباق، وصالات عرض للسيارات، ومتاجر تجزئة وناد للسائقين وفندق فاخر.

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منطقة مركز المدينة

بإطلالة ساحرة على منتجع الترفيه، ومن ارتفاع 200 متر، على سفوح جبال طويق، سيطل مركز المدينة الذي يشكل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون.

وسيرتبط مركز المدينة بمنطقة الترفيه -الواقعة أسفل حافة الجبل - من خلال سكة حديدية معلقة، كما سيضم مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة، متمركزة حول محورين متقاطعين للمشاة، يربطان مجموعة كبيرة من المرافق المميزة.

وسيكون موطنا للألعاب الرياضية، حيث يضم مجموعة متنوعة من الملاعب الرياضية، بما في ذلك استاد رياضي يقع على سفح الجبل بسعة 20 ألف مقعد، وملعب رياضي مغلق متعدد الاستخدامات بسعة 18 ألف مقعد، ومركز رياضي للألعاب المائية، ومركز رياضي مؤهل لاستضافة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية الفردية.

ستوجد الفنون والترفيه من خلال مركز للفنون الإبداعية، وقاعة متميزة للفنون المسرحية بسعة 2000 مقعد، ودور متعددة للسينما، إضافة إلى الممرات المركزية الرئيسة لنقاط الترفيه المختلفة لمركز المدينة.

سيحوي مخطط مركز المدينة، الذي سيعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مرافق إبداعية أخرى كمساحات مكتبية، ومرافق للإنتاج الإعلامي، ومرافق تعليمية.

وسيحتوي على جامع كبير ومجموعة محال تجارية، ومطاعم، ومدرسة خاصة، ومستشفى للطب الرياضي، وفلل خاصة بتصاميم جميلة، تتخللها مسارات للدراجات والمشي على حافة الجرف.

منطقة الطبيعة

على الجانب الشمالي الغربي من »منتجع الترفيه« تم تصميم منطقة الطبيعة لتضم مجموعة من المناطق البيئية والحياة البرية، إضافة إلى ملعب لرياضة الغولف مصمم بأسلوب مدروس من الناحية البيئية، كما تشتمل المنطقة أيضا على مناطق خاصة لممارسة المغامرات الرياضية المختلفة الشيقة في الهواء الطلق، وعدد من مراكز الضيافة الفريدة وسط بيئة صحراوية خلابة.

منطقة الحركة والتشويق

تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من «منتجع الترفيه»، وستكون موطنا للفعاليات والتجارب، ومرافق سكنية وأخرى للضيافة مستوحاة من مختلف العلوم والتقنيات في مجال الحركة والتشويق.

تضم «منتجع السباقات» الذي سيستضيف مجموعة من المرافق السكنية، وناديا للهواة وملاك السيارات، بحيث يتيح المنتجع إمكانية الوصول إلى مضمار رائع لسباق تحمل السيارات الممتد على مسافة 15 كلم، ومرافق تجربة قيادة السيارات على المسارات الممهدة والوعرة، ومرافق تعليم القيادة وفعاليات رياضة السيارات، حيث سيتم تطويرها حول منطقة ذات طابع بيئي خلاب محاطة بالمناطق الجبلية.

منطقة الغولف والمنطقة السكنية

تقع في منتصف أرض المشروع، وستتميز بموقع بانورامي عبر مجموعة من المرافق السكنية، ومنتجع يشمل ملعب بطولات رياضة الغولف المكون من 18 حفرة وناديا ومنتجعا فندقيا فاخرا، ومنتجعا صحيا ومرافق للفروسية، ويمكن الوصول إليها جميعها عبر الفلل والمنازل السكنية والاستراحات.

ستوفر مجموعة من الخدمات الإضافية كمتاجر التجزئة، والمرافق السكنية والمجتمعية والتجارية الموزعة على جميع أنحاء المشروع، لتسهيل الوصول لجميع الخدمات الداعمة لحياة عصرية.