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أسعار الدولار في 10 بنوك

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مصراوي 

ارتفع سعر شراء الدولار في بنك البركة، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الصباح.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة، إلى 16.66 جنيه للشراء و16.76 جنيه للبيع.

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تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس بقيمة قرشين إلى 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 16.67 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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