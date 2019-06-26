شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع في بداية الجلسة عقب تصريحات "ترامب" الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم في أعقاب تصريحات إيجابية أطلقها الرئيس "دونالد ترامب" بشأن ثمة اتفاق تجاري مع الصين.



وصرح "ترامب" بأنه سعيد بما وصلت إليه المفاوضات مع الجانب الصيني حتى الآن مشيرا إلى احتمالية إبرام اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.

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وتترقب الأسواق عن كثب قمة مجموعة العشرين التي ستنطلق في اليابان يوم الجمعة وتستمر ليومين، وسوف تشهد اجتماعا هاما بين "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" بهدف مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري.



وأظهرت بيانات حكومية أن طلبيات السلع المعمرة في أمريكا انخفضت بنسبة 1.3% في مايو/أيار بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 26574 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 7936 نقطة، بينما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2920 نقطة.