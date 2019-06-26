شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع على نحو طفيف ويستقر أعلى 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم بشكل هامشي خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب لقمة مجموعة العشرين التي ستنطلق الجمعة القادمة.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الجانب الصين مشيدا بما وصلت إليه المفاوضات حتى الآن.

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ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن المفاوضات بين واشنطن وبكين أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بنسبة 90%، والبقية ربما يتم إتمامها عقب اجتماع الرئيس "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1531.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1535 دولارا وأقل سعر عند 1512.6 دولار.