شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.83$،وسجل أعلى مستوي 59.11$ الأعلى منذ 30 أيار/مايو الماضي ،وأدنى مستوي 58.67$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شباط/فبراير الماضي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 حزيران/يونيو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 474 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 24 أيار/مايو الماضي ، فى علامة على تحسن الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، ليبتعد قليلا عن مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.