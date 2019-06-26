شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر أيار/مايو منخفضة بمقدار 1.3%، فى ثاني انخفاض شهري على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بمقدار 2.1 %.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 0.3% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.0% .