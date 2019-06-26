شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقفز بأكثر من 9% مسجلا مستوى قياسي جديد خلال 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 9% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثالث على التوالي ، لتسجل مستوى قياسي جديد خلال عشرة أشهر ، بعد نجاحها فى اختراق مستويات الحاجز النفسي عند 300$ ،وفى ظل الصعود القوى لمعظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة "البتكوين".

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:18 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 345.22$ بارتفاع قدره 28.96$ بنسبة 9.1%،حيث سعر الافتتاح عند 316.26$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 346.80$ الأعلى منذ 10 آب/أغسطس 2018 ،وأدنى سعر عند 313.99$.

حقق الايثريوم يوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار الطلب القوي على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم بعد اختراق الحاجز النفسي عند 300$.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 28 مليار$ إلى إجمالي 368 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2018 ، مع الصعود الواسع لمعظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

وقفز البتكوين لأعلى مستوى فى عام ونصف تقريبا بالقرب من حاجز 13,000$ ، مع تسارع طلب مستثمرين التجزئة بعد اختراق الحاجز النفسي عند 10,000$ ،حيث كان هؤلاء المستثمرين على الهامش خلال فترة الارتفاعات القوية الأخيرة.

وتعاذ الارتفاعات القوية للبتكوين بداية من مطلع نيسان/أبريل الماضي إلى الطلب القوي من قبل مستثمري المؤسسات.

وتعيش صناعة التشفير حاليا واحدة من أفضل فتراتها على الإطلاق ، خاصة بعد إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية "ليبرا" ،والمتوقع ظهورها للنور خلال النصف الأول من العام المقبل ، حيث أصبحت الصناعة مصدر ثقة عن ذي قبل.