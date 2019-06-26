شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر استنادا على تصريحات بعض صانعي السياسة النقدية الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، استنادا على تصريحات بعض صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي قلصت من احتمالات إجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن طلبات السلع المعمرة خلال أيار/مايو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 96.32نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.18 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.16 نقطة.

حقق المؤشر يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.84 نقطة.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الثلاثاء على استقلال البنك المركزي عن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ،والذي يدفع باتجاه تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة ، وأصدر تحذيرا حيال سياسة الرضوخ للمصالح السياسية قصيرة الأجل.

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وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "جيمس بولارد" إن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون أمرا مبالغ فيه ،و ويعتبر "جيمس بولارد" واحدا من أكثر أعضاء المركزي الأمريكي حذرا.

ووفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصة CME ، يسعر السوق احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس فى تموز/يوليو عند 33% بانخفاض من 38 % فى وقت سابق ،فى حين لا يزال خفض 25 أساس على الأقل أمرا مؤكدا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% خلال أيار/مايو من انخفاض بنسبة 2.1% فى نيسان/أبريل ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.0% الشهر السابق.