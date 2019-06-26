شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ،عقب تصريحات بعض صانعي السياسة النقدية الأمريكية ، والتي قلصت من احتمالات خفض كبير فى أسعار الفائدة الفيدرالية.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.7% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.25$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.35$،وسجلت الأعلى عند 15.36$ ،والأدنى عند 15.17$.

فقدت أسعار الفضة يوم الثلاثاء نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 15.54$ للأوقية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل ارتداده الصاعد لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.84 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم هذا الانتعاش تصريحات عدد من صانعي السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الاتحادي ، والتي قلصت من احتمالات قيام البنك بإجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة خلال اجتماع تموز/يوليو المقبل.

أكد محافظ البنك الفيدرالي "جيروم باول" يوم الثلاثاء على استقلال البنك عن رئيس الولايات المتحدة ،و أصدر تحذيرا حيال سياسة الرضوخ للمصالح السياسية قصيرة الأجل ،فى ظل الضغوط المستثمرة من الرئيس "دونالد ترامب" لإجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة.

وقال رئيس البنك الفيدرالي فى سانت لويس "جيمس بولارد" إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون أمرا مبالغ فيه ،ويعتبر "بولارد" واحدا من أكثر أعضاء المركزي الأمريكي حذرا.