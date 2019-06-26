شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 4 جلسات بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي " ستيفن منوشين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع تزايد آمال انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" ،والتي أكد خلالها على أن الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم قد اكتمل بنسبة 90%.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بعد تراجعه فى وقت مبكر من التعاملات ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع تحول معظم البورصات والقطاعات الرئيسية إلى اللون الأخضر.

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون سي إن بي سي يوم الأربعاء أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد اكتمل بنسبة 90%.

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وعبر منوشين عن ثقته فى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ" يمكنهم إحراز تقدم فى المحادثات التجارية المتوقعة على هامش اجتماع مجموعة العشرين نهاية هذا الأسبوع فى مدينة أوساكا اليابانية.

تصدر قطاعي البنوك والسيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بنسبة 1.4% و 1.2% على التوالي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.95% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1%.