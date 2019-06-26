شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 6 سنوات بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى سبعة أيام لتتخلي عن أعلى مستوى فى ست سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بعد تصريحات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.2% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,406.77$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,423.88$،وسجلت أعلى مستوي 1,424.47$ ، وأدنى مستوي 1,403.42$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,438.91$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل تعافيه لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.84 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الانتعاش بدعم تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع تموز/يوليو المقبل.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على استقلال البنك المركزي عن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ،والذي يدفع باتجاه تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "جيمس بولارد" إن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون أمرا مبالغ فيه ،و بولارد يعتبر واحدا من أكثر أعضاء المركزي الأمريكي حذرا.

ووفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصة CME ، يسعر السوق احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس فى تموز/يوليو عند 33% بانخفاض من 38 % فى وقت سابق ،فى حين لا يزال خفض 25 أساس على الأقل أمرا مؤكدا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.35 طن متري،فى أول انخفاض خلال ثلاثة أيام لينزل الإجمالي إلى 799.61 طن متري ،متخليا عن أعلى مستوى منذ 8 شباط/فبراير الماضي.