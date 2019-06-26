شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقفز 10% مسجلا أعلى مستوى فى 17 شهرا على مشارف 13,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" 10% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثامن على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى 17 شهرا ، على مشارف التداول أعلى مستويات 13,000$ ،بفضل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ،وسط الطلب القوي من مستثمري المؤسسات ، بالإضافة إلى تنامي طلب مستثمري التجزئة.

فى بورصة "بتستامب" قفزت العملة الرقمية البتكوين إلى 12,935$ الأعلى منذ 20 كانون الثاني/يناير 2018 بارتفاع قدره 1,175$ بحوالي 10% ،حيث سعر الافتتاح عند 11,760$ ،وأدنى سعر عند 11,647$.

أضاف "البتكوين" يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 6.5% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ،بفضل تسارع الطلب بعد اختراق الحاجز النفسي عند 10,000$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 28 مليار$ إلى إجمالي 368 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2018 ، مع الصعود الواسع لمعظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

قفزت هيمنة "البتكوين" على التداولات فى سوق التشفير يوم الأربعاء إلى 62.2% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017،وبلغت القيمة السوقية لشركة البتكوين 226 مليار$ من القيمة الإجمالية للسوق عند 368 مليار$.

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وحققت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" ارتفاعا بأكثر من 216% منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي ،بعد خولها فى سوق صاعد بشكل واضح بفضل الطلب الاستثماري القوي من قبل مستثمري المؤسسات.

وبعد فترة من وجودهم على الهامش يبدو حاليا أن مستثمري التجزئة تحركوا للالتحاق بمسار السوق الصاعد، خاصة بعد اختراق الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ ، وفى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على سوق التشفير بالفترة الحالية.

وتوقع "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية أن يؤدي تجاوز البتكوين للحاجز النفسي عند 10,000$ إلى جذب المزيد من مستثمرين التجزئة ،الأمر الذي قد يدفع البتكوين إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وكان الارتفاع التاريخي السابق أواخر عام 2017 إلى حدود مستوي 20,000$ مدفوعا بشكل أساسي من قبل مستثمري التجزئة ،لكن الارتفاع القوي الأخير لا يزال هؤلاء المستثمرين على الهامش.

ووفقا لموقع "كوين تلغراف" أن السعر العادل للبتكوين بنهاية هذا العام يجب أن يكون حوالي 21,000$ ،وهذا من شأنه أن يتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق فى عام 2017 بحوالي 1,000$.