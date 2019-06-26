شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على تقرير التضخم البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، يأتي هذا مع ترقب المستثمرين جلسة استماع هامة فى البرلمان البريطاني حول تقرير التضخم الربع السنوي الذي يصدره البنك المركزي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:57 جرينتش،ليتداول عند 1.2673$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2685$،وسجل الأعلى عند 1.2696$ ، والأدنى عند 1.2662$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2783$.

وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 1.2% على مدار الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مستفيدا من هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يدعم هذا الانتعاش تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الثلاثاء على استقلال البنك المركزي عن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ،والذي يدفع باتجاه تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة.

فى المقابل يضغط سلبا على العملة الملكية الاحتمالات القوية لفوز "بوريس جونسون" برئاسة الحكومة البريطانية ليخلف "تيريزا ماي" التي استقلت من منصبها فى 7 حزيران/يونيو الجاري.

ويعتبر بوريس المرشح الأوفر حظا حاليا قبل الجولة الأخيرة من تصويت أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان أمام منافسه وزير الخارجية "جيريمي هانت" ، ويتبني بوريس إتمام انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي سريعا قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى لو كان هذا الأمر دون أي اتفاق.

تبدأ بحلول الساعة 09:15 جرينتش جلسة استماع هامة فى البرلمان البريطاني حول تقرير التضخم الربع سنوي ، حيث يدلي محافظ البنك المركزي البريطاني "مارك كارني " والعديد من أعضاء لجنة السياسة النقدية بشهاداتهم حول التضخم والتوقعات الاقتصادية أمام لجنة الخزانة.