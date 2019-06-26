شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة للجلسة الثانية على التوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من آذار/مارس الماضي متغاضية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 20 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر المقبل 0.92% لتتداول حالياً عند 15.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.43$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.38$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.13% إلى مستويات 96.30 مقارنة بالافتتاحية عند 96.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 2.1% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 71.8$ مليار مقابل 72.1$ مليار في نيسان/أبريل، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك عقب ساعات من حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك والذي حد من فرص خفض أسعار الفائدة بحلول الاجتماع المقبل.

ونود الإشارة لكون باول أعرب أمس الثلاثاء ضمن حديثه حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية عن كون العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يتوقعوا اتخاذ إجراءات توسعية، موضحاً أن قوة الأسس الاقتصادية تدعم استمرار وتيرة معدلات النمو والتوظيف، وذلك مع أفادته بأن معدلات البطالة متراجعة وأن الاقتصاد مستمر في النمو، بينما التضخم عند هدف الاحتياطي الفيدرالي.

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كما نوه باول إلى أن اللجنة الفيدرالية تتوقع نمو الضغوط التضخمية على الرغم من استقرار التضخم دون الهدف عند اثنان بالمائة، مع تطرقه لكون قطاعي الأعمال والزراعة أعربا عن قلقهما من جراء تصاعد التوترات التجارية، مضيفاً أن تطلعات اللجنة لا تزال إيجابية رغم تصاعد حالة عدم اليقين، وذلك مع تأكيده على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تطورات الوضع المحلي مع استعداده التام للتحرك بشكل ملائم.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أسقطت الأربعاء الماضي كلمة "صبور" من بيانها وأضافت "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي عكس آنذاك فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام.

بخلاف ذلك، تابعنا أمس الثلاثاء أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر عن كون التصريحات التي تصدر من إيران وحكومتها تعكس جهلهم بواقع الأمر وخطورة ما فعلوه، مؤكداً على بأنه إذا قامت طهران بأي هجوم على أي شي أمريكي، فأن بلاده ستقابل ذلك الأمر بقوة كبيرة، مضيفاً فلا مزيد من أداء جون كيري ولا أوباما.

ويذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت بالأمس عن كون قيام الولايات المتحدة بإقرار المزيد من العقوبات الاقتصادية على عدد من المسئولين والشركات في إيران ومن بينهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يعني بأن باب التفاوض مع واشنطون سيكون مغلقاً لكون طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت أي ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية التي انسحبت مؤخراً من اتفاق للقوي الغربية مع إيران.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق انطلاق فعليات قمة مجموعة 20 في اليابان الجمعة والسبت المقبلين مع تطلع المستثمرين إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج السبت القادم، وسط آمال المستثمرين في توصلهم إلى حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم في أعقاب تصعيد الحمائية التجارية وفرض الطرفين تعريفات جمركية على سلع بعضهم البعض.