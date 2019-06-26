شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في قرابة شهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 30 من أيار/مايو متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 20 آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.7 مليون برميل مقابل 3.1 مليون برميل وفي ظلال تسعير الأسواق لإضرابات الشرق الأوسط.

وفي تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.29% لتتداول عند مستويات 59.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.84$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.38% لتتداول عند 66.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.80$ للبرميل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 96.28 مقارنة بالافتتاحية عند 96.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 2.1% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 71.8$ مليار مقابل 72.1$ مليار في نيسان/أبريل، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك عقب ساعات من حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك والذي حد من فرص خفض أسعار الفائدة بحلول الاجتماع المقبل.

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بخلاف ذلك، تابعنا أمس الثلاثاء أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر عن كون التصريحات التي تصدر من إيران وحكومتها تعكس جهلهم بواقع الأمر وخطورة ما فعلوه، مؤكداً على بأنه إذا قامت طهران بأي هجوم على أي شي أمريكي، فأن بلاده ستقابل ذلك الأمر بقوة كبيرة، ومضيفاً فلا مزيد من أداء جون كيري ولا أوباما.

ويذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت بالأمس عن كون قيام الولايات المتحدة بإقرار المزيد من العقوبات الاقتصادية على عدد من المسئولين والشركات في إيران ومن بينهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يعني بأن باب التفاوض مع واشنطون سيكون مغلقاً لكون طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت أي ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية التي انسحبت مؤخراً من اتفاق للقوي الغربية مع إيران.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين بحلول بعد غداً الجمعة انطلاق فعليات قمة مجموعة العشرين واللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج السبت المقبل في اليابان، وسط آمال الأسواق في حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان ومستهلكان للنفط عالمياً، مع العلم تصعيد الحرب التجارية بين واشنطون وبكين خلال الآونة الأخيرة يحد من فرص توصلهم لاتفاق في وقت قريب.

على الصعيد الأخر، فقد نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين الماضي لكون من السابق لآونة الحديث عن تمديد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، لخفض الإنتاج العالمي للنفط حتى نهاية العام الجاري، مضيفاً أنه يجب انتظار ما ستسفر عنه قمة مجموعة العشرين وبالأخص حيال تطورات الحرب التجارية بين واشنطون وبكين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 21 من حزيران/يونيو، موضحة ارتفاعها لأول مرة قي للأسبوع الثالث، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.