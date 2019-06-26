شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعزز من مكاسبه - تحليل صباحي - 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية أعلى مستوى المقاومة 6373.40 ، وهي إشارة إيجابية قد تدفعه للمزيد من الارتفاع ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 14.72 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6284.08 ومستوى المقاومة 6501.37 .