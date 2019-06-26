شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط اليوم لأعلى مستوياتها منذ حوالي شهر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:51 مساءً, 26 يونيو 2019 م المناطق_وكالات بلغت أسعار برميل النفط الخام ،اليوم، أعلى مستوياتها خلال شهر .

وارتفع سعر برميل النفط للعقود الآجلة لخام برنت بقيمة 1.03 دولاراً أمريكياً إلى 66.08 دولار للبرميل .

وبلغ سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام للعقود الآجلة 58.96 دولاراً أمريكياً وذلك بزيادة 1.13 دولاراً أمريكياً عن التسوية السابقة.

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