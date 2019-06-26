كتب: ضياء السقا
استقرت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأربعاء 26 يونيو، بعدما صعدت أمس الثلاثاء.
وسجل عيار 21 في الأسواق المصرية أمس 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1399دولار إلى 1430 دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأربعاء كالتالي:
عيار 18 بـ 567 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 662 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 757 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5296 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل أعلى مستوى له في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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