ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل أعلى مستوى له في 2019

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأربعاء 26 يونيو، بعدما صعدت أمس الثلاثاء.

وسجل عيار 21 في الأسواق المصرية أمس 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1399دولار إلى 1430 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأربعاء كالتالي:

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عيار 18 بـ 567 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 662 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 757 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5296 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.