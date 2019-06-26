إس-أويل: أرامكو ستقدم المشورة بشأن مشروع بتروكيماويات بستة مليارات دولار

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

قالت إس-أويل، ثالث أكبر شركة لتكرير النفط من حيث الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع أكبر مساهميها أرامكو السعودية بشان المشورة الفنية لمصنع بتروكيماويات بعدة مليارات من الدولارات تتطلع لتشييده.

وقالت إس-أويل في بيان اليوم الأربعاء إن تكلفة المشروع المقترح الواقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية تُقدر بستة ملياراتدولار، ارتفاعا من 4.3 مليار دولار توقعتها في السابق.