شكرا لقرائتكم خبر عن جي أف أتش المالية تناقش النتائج انصف السنوية مطلع أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر انعقاد مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بأسواق دبي والكويت والبحرين يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني من العام 2019، بحسب بيان للبورصة.

وجدير بالذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية حققت صافي ربح- يؤول إلى المساهمين- خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ 21.36 مليون دولار مقارنةً بصافي ربح بلغ 36.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44%.

وحققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.