شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع" تعتزم إصدار أسهم جديدة للاندماج مع "أبوظبي المالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعا مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس 11 من يوليو المقبل في أبوظبي للموافقة على دخول شركة أبوظبي كابيتال كشريك استراتيجي عبر زيادة رأس المال.

ووفق قرار مجلس إدارة الشركة الذي اجتمع أمس، سيُزاد رأسمال الشركة من 1.065 مليار درهم إلى 2.53 مليار درهم من خلال إصدار 1.47 مليار سهم جديد بدرهم واحد لكل سهم.

وذلك الإصدار لصالح الشريك الاستراتيجي (شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت) (أو الشركاء في شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت بنسبة حصة كل منهم في رأسمالها)، وإدراج أسهم الزيادة في سوق دبي المالي، بحسب صحيفة الخليج.

ويشترط للإدراج استكمال نقل حصص «مجموعة أبوظبي المالية» إلى الشركة، مع حظر تداول تلك الأسهم الجديدة لمدة سنة على الأقل، وفقاً للشروط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن.

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ومع إقرار العمومية يصبح رأسمال الشركة المصدر 2.535 مليار درهم موزعاً بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم مدفوعة قيمتها بالكامل.

وتسعى مجموعة أبوظبي المالية للاستحواذ على شركة شعاع كابيتال في عملية اندماج عكسي، وتحدث عملية الدمج العكسي عند استحواذ شركة خاصة غير مدرجة على حصة الأغلبية في شركة مساهمة عامة مدرجة.

والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة. ويتيح هذا للشركات بأن تصبح مدرجة في البورصة دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وقال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية في نهاية مارس الماضي إن شركة شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية فوضتا يو.بي.إس وجيه.بي مورجان تشيس آند كو كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي الاستثمار الإماراتيتين.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال- في نوفمبر 2016- عن استحواذ مجموعة أبوظبي المالية على 48.36% من رأسمالها.