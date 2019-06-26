شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي الإسلامي" يمول صفقة عقارية لشركة سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تمويل لمصلحة شركة "سيدر تري إنفستمنتس" السعودية للاستحواذ على محفظة عقارات سكنية في مدينة مانشستر بقيمة 280 مليون درهم (39 مليون جنيه استرليني).

وأوضح المصرف في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المحفظة تضم أربعة عقارات بنظام التملك الحر مخصصة للتأجير، توفر مجتمعة 163 وحدة سكنية.

وبإتمام هذه الصفقة، فقد ارتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية التي رتبها المصرف في المملكة المتحدة من خلال فرعه الواقع بمنطقة نايتس بريدج في العاصمة لندن، إلى أكثر من 850 مليون درهم.

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وهذه التمويلات مضمونة بأصول تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 1.35 مليار درهم إماراتي.

ويعزى سبب تنامي إقبال المستثمرين الخليجيين على شراء العقارات في السوق البريطانية حالياً، إلى عدة عوامل، من أبرزها رغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، إضافة إلى جاذبية العوائد الإيجارية التي يمكن تحقيقها عند الاستحواذ على العقارات عالية الجودة بأسواق المملكة المتحدة الرئيسية.

وتضم تلك المزايا أيضا ما توفره هذه العقارات من مصدر دخل طويل الأجل، خاصة في مدن مثل مانشستر وبريستول وبرمنجهام التي تواصل تفوقها على لندن في الأداء، مدعمة بقوة الطلب المحلي على الاستئجار في هذه المدن.

يشار إلى أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وقعت في وقت سابق اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.