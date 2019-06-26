شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة لـ"فينيا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة النمساوية فيينا، ابتداءً من 15 سبتمبر 2019.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تستغرق الرحلة المباشرة إلى "فيينا"، ست ساعات، وتنطلق بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، وذلك أيام الأحد، الأربعاء، الجمعة والسبت.

وأشارت الشركة الى أن وتيرة رحلات الشارقة فينيا سترتفع الى معدل رحلة يومية بدءاً من منتصف شهر ديسمبر 2019.

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وأعلنت الشركة في وقت سابق عن إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة إلى بيشكك، عاصمة جمهورية قيرغيزستان.

يشار إلى أن النتائج المالية للشركة أظهرت مؤخرا ارتفاع أرباحها بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2018 بلغت 579.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 662.3 مليون درهم في 2017، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.11 مليار درهم بالربع الرابع.