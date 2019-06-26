شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك "الشارقة الإسلامي" تستقطب 5 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة حديثة أن مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بصدد جمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك، لتعزيز رأس المال الأساسي، بعائد يبلغ 5%.

واستقطبت الصكوك طلبات من مستثمرين بلغت 5 مليارات دولار، وفقاً لما أظهرته الوثيقة. بحسب وكالة رويترز.

وعقد المصرف اجتماعات مع مستثمرين في كل من سنغافورة وهونج كونج ولندن، وذلك بدءاً من يوم 19 يونيو الجاري، على أن يتم تسعيرها الأسبوع القادم.

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وتوقع المصرف في وقت سابق أن تحظى صكوكه الدولارية بإقبال كبير من قبل المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

ويأتي إصدار صكوك رأس المال ذات الشق الأول، بعد عام حافل بالإنجازات التي حققها مصرف الشارقة الإٍسلامي خلال 2018، حيث نجح في التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

كان مجلس إدارة المصرف قد وافق في فبراير الماضي على إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2.8 مليار درهم لتعزيز كفاية رأسمال الشركة.

وكان المصرف قد أصدر العام الماضي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.