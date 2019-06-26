شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: قلقون بشأن هجمات الخليج ولدينا القدرة على تلبية الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة بالخليج لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

وأضاف أمين الناصر أن ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد، هذا وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسية ودفعت أسعار النفط للارتفاع.

وأكد الناصر أن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة، بحسب موقع قناة سي إن بي سي عربية.

وتخطط الحكومة السعودية لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.