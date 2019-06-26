شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: القطاع غير النفطي السعودي ينمو بشكل أعلى من المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير حديث صادر عن شركة الرياض كابيتال أن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد غير النفطي يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نمو أكبر خلال العام الجاري.

وأشار التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أن الارتفاع القوي لمؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة دلالة على زيادة الطلب المحلي مما يؤدي إلى تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي.

وأعاد التقرير التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة إلى تراجع إنتاج النفط هذه السنة، بمقدار 1.3 مليون برميل.

وتراجعت صادرات منتجات الخام والمنتجات المكررة بـ 1.8 مليون برميل، مع أن معدل تراجع النمو في القطاع النفطي يفوق تسارع النمو في القطاع غير النفطي.

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وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى ساما حتى أبريل بواقع 32 مليار ريال، لتعكس فائضا في ميزان المدفوعات وكذلك فائض الميزانية بالربع الأول الذي أدى إلى زيادة الودائع الحكومية.

أما الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة فهو المحور الأساسي لسوق الأسهم السعودية هذه السنة، وقد أدى الانضمام الجزئي لمؤشر "أم أس سي آي" في مايو بنسبة 50% إلى تدفق استثمارات أجنبية إلى السوق بواقع 43 مليار ريال.

وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بدأت في مايو الماضي، حيث دشن المؤشر العالمي تلك المرحلة عبر 30 شركة سعودية، تم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل.