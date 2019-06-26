شكرا لقرائتكم خبر عن "رأس الخيمة الوطني" يسدد سندات مُستحقة بقيمة 682 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، اليوم الثلاثاء، عن سداد سندات مستحقة بقيمة 681.67 مليون دولار، وذلك من خلال شركة "راك فاندينج كايمان".

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، بأن هذا المبلغ هو المتبقي من السندات التي أصدرها البنك سابقاً بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، والتي تستحق في 24 يونيو من العام الجاري.

ونوه البنك إلى قيامه، في شهر أبريل الماضي، بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، من خلال شركة "راك فاندينج كايمان"، علماً بأنه استخدم المبلغ الناتج عن الإصدار، بالإضافة إلى موارد دخلية أخرى في سداد المستحقة في يونيو الحالي.

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وكشفت النتائج المالية للبنك في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 270.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 205.1 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، حقق البنك إيرادات من الفوائد بلغت 781 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 592.2 مليون درهم خلال العام 2017.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.