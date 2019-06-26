شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار العقارية" تدخل في شراكة استراتيجية مع مجموعة "أناروك للخدمات العقارية" الهندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الدار العقارية" اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة "أناروك للخدمات العقارية" الهندية، لعرض مجموعة من أبرز المشاريع العقارية وأكثرها جاذبية في أبوظبي على المستثمرين والمشترين في الهند.

وقالت الدار العقارية، في بيان لموقع "أبوظبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشراكة تهدف إلى إطلاع المستثمرين الهنود على محفظة الشركة المتميزة من الوجهات عالمية المستوى في أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العقارية: "تمثل الهند سوقاً مهماً جداً بالنسبة للشركة وهي عنصر أساسي ضمن استراتيجية للمبيعات الدولية، حيث تسعى الشركة من خلال الشراكة الجديدة إلى توفير منفذٍ جديد للمستثمرين الهنود على الفرص المتنوّعة والعديدة التي تحتضنها أبوظبي.

وأفاد الذيابي، بأن هذا التعاون الاستراتيجي سيتيح للمشترين الهنود فرصة الاستفادة من قانون التملك الحر وقوانين الإقامة للأجانب التي تم إقرارها حديثاً لمستثمري القطاع العقاري بأبوظبي.

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وبحسب البيان، يعدّ هذا التعاون أول شراكة بارزة لشركة الدار منذ افتتاح مركز المبيعات وخدمة العملاء في دبي في وقتٍ سابق هذا العام ليكون بمثابة قناة رئيسية لمبيعاتها الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.