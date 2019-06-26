شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع الوطنية تُعلن عن تأخير تشغيل "مصنع التيتانيوم" إلى النصف الثاني من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن تأخير تشغيل مصنع التيتانيوم الاسفنجي ليصبح خلال النصف الثاني من العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن تأخر التشغيل عن الموعد المعلن سابقاً (خلال النصف الأول من العام 2019) يأتي بسبب تأخر التشغيل التجاري لوحدة إنتاج المادة الخام (رابع كلوريد التيتانيوم) والذي من المتوقع اكتمالها خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأفادت الشركة، بأنه لا يوجد تأثير يذكر على التكلفة النهائية للمشروع عن الإعلان السابق، علماً بأنه لايمكن قياس الأثر على النتائج المالية الموحدة خلال تلك الفترة.

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وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يقوم بإنتاج مادة التيتانيوم الإسفنجي بطاقة إنتاجية تبلغ 15.600 ألف طن سنوياً بمدينة ينبع الصناعية، وهو أحد المشاريع التحويلية المرافقة لمشروع معالجة مادة الالمنيت.

ويعتبر هذا المشروع مملوكا لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو لمعدن التيتانيوم المحدودة، والمملوكة بنسبة (65%) لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة، والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة (50%) وشركة كريستل بنسبة 50%) و(35%) المتبقية منها مملوكة لشركة توهو تيتانيوم اليابانية.

يُذكر أن التصنيع الوطنية حققت صافي أرباح بلغ 159.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 361.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وانخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات ثاتي اكسيد التيتانيوم وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة علماً بأن هناك انخفاض في المصاريف العمومية والادارية.