شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "فتيحي القابضة" توقع اتفاقية استحواذ على ثلاث كيانات طبية مجتمعة بشمال جدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركتها الزميلة المركز الطبي الدولي بإبرام اتفاقية استحواذ على ثلاث كيانات طبية مجتمعة بشمال جدة.

وقالت فتيحي، في بيان لموقع "تداول"، إن شركة المركز الطبي الدولي قامت بتعيين شركة (PWC) المالية لعمل الدراسات المالية النافية للجهالة لصفقة الاستحواذ، وشركة مورجان لويس القانونية (Morgan Lewis) للقيام بالدراسات القانونية النافية للجهالة لهذه الصفقة، وشركة (TAHPI) للقيام بأعمال الدراسات السوقية والتقنية النافية للجهالة.

وبحسب البيان، تتضمن الثلاثة مجمعات كلا من: مجمع العيادات الأولى الحديثة، وحدة جراحات اليوم الواحد (تداوي)، ومركز الأشعة الأول. وهو ما يمثل حصة 100% من رأسمال كل من الشركات الثلاث: شركة مجمع العيادة الأولى الحديثة المحدودة، وشركة مركز خطوة تداوي الطبية، وشركة مركز الأشعة الأول الطبية.

ويأتي هذا الاستحواذ الذي قامت به شركة المركز الطبي الدولي ضمن إطار خططها للتوسع والاستحواذ والارتقاء بمفاهيم الرعاية الصحية، واتساقاً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني. وسيتم تمويل صفقة الاستحواذ من الموارد الذاتية لشركة المركز الطبي الدولي.

وقد أصبح المركز الطبي الدولي ضمن شبكة مايو كلينيك للرعاية الصحية من أجل توفير مستوى الرعاية الصحية العالمية محلياً وجعل الخبرات العالمية بمتناول مرضى المركز الطبي الدولي لتوفير أوقاتهم ونفقات سفرهم.

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هذا وستقوم شركة المركز الطبي الدولي بإذن الله بخطوات تطويرية مستقبلية لهذه المرافق الطبية الثلاثة من حيث زيادة فرص التشغيل اليومي، وافتتاح عيادات متخصصة جديدة، وتقديم خدمات إضافية مطلوبة استناداً إلى الخبرات المهنية والتشغيلية للمركز الطبي الدولي.

ووفقاً للبيان، خضعت عملية الاستحواذ للشروط المعتادة، ومن المتوقع انتهاء إجراءات الاستحواذ خلال الربع الثالث من عام 2019م. يذكر أن اكتمال عملية الاستحواذ يخضع للإجراءات النظامية والقوانين المتبعة بموافقة الجهات المعنية ممثلة بالأساس في وزارة الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال شركة المركز الطبي الدولي يبلغ 750 مليون ريال، وتبلغ مساهمة مجموعة فتيحي القابضة فيه نسبة 19.25%.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ انعكاس على النتائج المالية اعتباراً من الربع الثالث للعام المالي 2019.

يُذكر أن فتيحي حققت صافي أرباح بلغت 5.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 856%.